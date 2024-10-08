ua en ru
Вт, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Філіппіни та союзники проводять навчання на тлі загострення у Південно-Китайському морі

Вівторок 08 жовтня 2024 03:30
UA EN RU
Філіппіни та союзники проводять навчання на тлі загострення у Південно-Китайському морі Фото: армія Філіппін проводить військові навчання у Південно-Китайському морі (navytimes.com)
Автор: Валерій Савицький

Збройні сили Філіппін, США та ще чотирьох країн розпочали спільні військово-морські навчання біля узбережжя північного філіппінського острова Лусон, що межує з Тайванем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цьогорічні навчання під назвою "Сама-Сама", що означає "єдність", в яких беруть участь майже тисяча моряків та персоналу з Австралії, Канади, Франції, Японії, Сполучених Штатів та Філіппін, є високоінтенсивними навчаннями з протичовнової, протидесантної і протиповітряної боротьби.

Контр-адмірал ВМС США Тодд Чіміката заявив журналістам у порту Субік, на захід від Маніли, що розбудова партнерства з ключовими союзниками створює "ефект стримування", хоча він додав, що навчання не спрямовані проти жодної країни.

"Мета цих навчань не в тому, щоб розпалювати ворожнечу. Вони спрямовані на забезпечення оперативної сумісності. В різних країнах є люди, які не дотримуються цих правил, тому ми повинні домовитись, щоби встановити ці стандарти", - сказав Чіміката.

У дев'ятиденних навчаннях візьмуть участь есмінець ВМС США класу "Арлі Берк" з керованою ракетною зброєю USS Howard, канадський фрегат класу "Галіфакс" HMCS Vancouver і гелікоптер CH-148 Cyclone, а також японський десантний літак ForceShin Maywa US-2 і морський патрульний літак Kawasaki P-1, разом із військовими кораблями з Філіппін.

Навчання відбуваються більш ніж через тиждень після того, як китайські військові заявили, що їхні військово-повітряні та військово-морські сили провели маневри у спірному районі Південно-Китайського моря. Це призвело до загострення напруженості на водному шляху, який залишається нестабільною точкою спалаху напруги в регіоні.

Чіміката заявив, що навчання були заплановані за кілька місяців до їхнього проведення.

Подальші спільні військові навчання

У вересні США провели спільні морські навчання з Австралією, Японією, Філіппінами і вперше Новою Зеландією у виключній економічній зоні Маніли з метою поліпшення оперативної сумісності своїх Збройних сил.

Вашингтонські ротаційні сили морської піхоти в Південно-Східній Азії (MRF-SEA) візьмуть участь у щонайменше восьми навчаннях цього і наступного року під час свого третього розгортання в регіоні, зокрема у Малайзії, Брунеї та Індонезії.

"Це найсильніше з'єднання, яке ми мали. І воно також проводить найбільшу кількість навчань із часу створення MRF-SEA", - сказав журналістам командувач полковник Стюарт Гленн.

Загострення у Південно-Китайському морі

Китай претендує на контроль над майже всією акваторією Південно-Китайського моря. Однак на цей район також претендують Бруней, Малайзія, Філіппіни та В'єтнам, що викликає обурення його сусідів та Сполучених Штатів, які посилили свою безпекову активність у регіоні.

Берегова охорона Китаю регулярно обстрілює з водометів філіппінські кораблі у спірних водах. Також неодноразово ставалися зіткнення філіппінських та китайських кораблів у Південно-Китайському морі.

У серпні Філіппіни та В'єтнам уперше провели перші спільні навчання берегової охорони.

В липні Китай та Філіппіни досягли угоди, що покликана покласти край конфронтації за Другу мілину Томаса.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Филиппины
NEWS
До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні
До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні
DAILY
Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі