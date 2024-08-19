Китай заявив, що філіппінське судно навмисно зіткнулося з китайським у Південно-Китайському морі

Берегова охорона Китаю заявила, що філіппінське судно, яке проігнорувало її неодноразові попередження, "навмисно зіткнулося" з китайським судном у "непрофесійний і небезпечний" спосіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В одній із заяв служба морської безпеки Китаю повідомила, що те саме філіппінське судно увійшло у води поблизу Другої мілини Томаса після того, як йому завадили увійти у води Сабіни.

За словами речника берегової охорони Китаю, два кораблі берегової охорони Філіппін "незаконно вторглися" у води, прилеглі до мілини Сабіна, без дозволу вранці в понеділок.

"Філіппіни неодноразово провокували і створювали неприємності, порушували тимчасові домовленості між Китаєм і Філіппінами", — сказав речник, маючи на увазі місії Філіппін з поставками на судно, яке стояло на Другій мілині Томаса.

Берегова охорона Китаю заявила, що вжила заходів контролю проти філіппінських кораблів відповідно до закону під час інцидентів рано в понеділок, і закликала Філіппіни "негайно припинити порушення та провокації" або вони "стикнуться з усіма наслідками".

Речник берегової охорони Філіппін не відповів на запит агентства про коментар.

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