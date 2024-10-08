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Филиппины и союзники проводят учения на фоне обострения в Южно-Китайском море

Вторник 08 октября 2024 03:30
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Филиппины и союзники проводят учения на фоне обострения в Южно-Китайском море Фото: армия Филиппин проводит военные учения в Южно-Китайском море (navytimes.com)
Автор: Валерий Савицкий

Вооруженные силы Филиппин, США и еще четырех стран начали совместные военно-морские учения у побережья северного филиппинского острова Лусон, который граничит с Тайванем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нынешние учения под названием "Сама-Сама", что означает "единство", в которых принимают участие почти тысяча моряков и персонала из Австралии, Канады, Франции, Японии, Соединенных Штатов и Филиппин, являются высокоинтенсивными учениями по противолодочной, противодесантной и противовоздушной борьбе.

Контр-адмирал ВМС США Тодд Чимиката заявил журналистам в порту Субик, к западу от Манилы, что развитие партнерства с ключевыми союзниками создает "эффект сдерживания", хотя он добавил, что учения не направлены ни против одной страны.

"Цель этих учений не в том, чтобы разжигать вражду. Они направлены на обеспечение оперативной совместимости. В разных странах есть люди, которые не придерживаются этих правил, поэтому мы должны договориться, чтобы установить эти стандарты", - сказал Чимиката.

В девятидневных учениях примут участие эсминец ВМС США класса "Арли Берк" с управляемым ракетным оружием USS Howard, канадский фрегат класса "Галифакс" HMCS Vancouver и вертолет CH-148 Cyclone, а также японский десантный самолет ForceShin Maywa US-2 и морской патрульный самолет Kawasaki P-1, вместе с военными кораблями из Филиппин.

Учения проходят более чем через неделю после того, как китайские военные заявили, что их военно-воздушные и военно-морские силы провели маневры в спорном районе Южно-Китайского моря. Это привело к обострению напряженности на водном пути, который остается нестабильной точкой вспышки напряжения в регионе.

Чимиката заявил, что учения были запланированы за несколько месяцев до их проведения.

Дальнейшие совместные военные учения

В сентябре США провели совместные морские учения с Австралией, Японией, Филиппинами и впервые Новой Зеландией в исключительной экономической зоне Манилы с целью улучшения оперативной совместимости своих Вооруженных сил.

Вашингтонские ротационные силы морской пехоты в Юго-Восточной Азии (MRF-SEA) примут участие в по меньшей мере восьми учениях в этом и следующем году в ходе своего третьего развертывания в регионе, в том числе в Малайзии, Брунее и Индонезии.

"Это самое сильное соединение, которое мы имели. И оно также проводит наибольшее количество учений со времени создания MRF-SEA", - сказал журналистам командующий полковник Стюарт Гленн.

Обострение в Южно-Китайском море

Китай претендует на контроль над почти всей акваторией Южно-Китайского моря. Однако на контроль над акваторией также претендуют Бруней, Малайзия, Филиппины и Вьетнам, что вызывает возмущение его соседей и Соединенных Штатов, которые усилили свою активность по безопасности в регионе.

Береговая охрана Китая регулярно обстреливает из водометов филиппинские корабли в спорных водах. Также неоднократно происходили столкновения филиппинских и китайских кораблей в Южно-Китайском море.

В августе Филиппины и Вьетнам впервые провели первые совместные учения береговой охраны.

В июле Китай и Филиппины достигли соглашения, призванного положить конец конфронтации за Вторую мель Томаса.

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