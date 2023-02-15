На Філіппінах зафіксували сильний землетрус

Епіцентр знаходився за 89 км на південний схід від міста Легаспі. Осередок залягав на глибині 40 км.

Повідомлення про руйнування і постраждалих поки що не надходили.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Раніше у ВООЗ заявили, що землетруси в Туреччині та Сирії стали найсильнішим стихійним лихом у регіоні за останнє століття.

Крім того, сьогодні на сході Росії стався землетрус магнітудою 5.8.

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