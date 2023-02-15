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На Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение

Фото: На Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 15 февраля, на Филиппинах зафиксировали сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6 баллов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр располагался в 89 км к юго-востоку от города Легаспи. Очаг залегал на глубине 40 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

Ранее в ВОЗ заявили, что землетрясения в Турции и Сирии стали самым сильным стихийным бедствием в регионе за последнее столетие.

Кроме того, сегодня на востоке России произошло землетрясение магнитудой 5.8.

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Филиппины