ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Филиппинах из-за утечки аммиака погиб человек, еще десятки пострадали

Навотас, Среда 03 февраля 2021 17:31
На Филиппинах из-за утечки аммиака погиб человек, еще десятки пострадали
Фото: место происшествия (twitter.com/REGINEKaty1023)
Автор: РБК-Украина

На Филиппинах в городе Навотас на заводе по производству льда произошла утечка аммиака. В результате происшествия погиб один человек, еще 65 человек пострадали.

Об этом сообщает Philippine Daily Inquirer.

Всех пострадавших госпитализировали в местные больницы.

По словам мэра города Тоби Тьянгко, в настоящее время ситуация находится под контролем. Он призвал жителей временно покинуть дома, расположенные рядом с заводом.

Напомним, в конце января в американском штате Джорджия произошла утечка жидкого азота на птицефабрике. В результате инцидента погибли шесть человек.

Кроме того, в Германии в городе Штраубинге в результате утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек. Утечка произошла из-за ремонтных работ на стадионе - экскаватор повредил одну из труб.

Ранее сообщалось, что в оккупированной части Луганской области произошел взрыв на газопроводе, в результате чего девять населенных пунктов остались без газа.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Филиппиныпроисшествиехимикаты

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь