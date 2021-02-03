ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Філіппінах через витік аміаку загинула людина, ще десятки постраждали

Навотас, Середа 03 лютого 2021 17:31
На Філіппінах через витік аміаку загинула людина, ще десятки постраждали
Фото: місце події (twitter.com/REGINEKaty1023)
Автор: РБК-Україна

На Філіппінах в місті Навотас на заводі з виробництва льоду стався витік аміаку. В результаті події загинула одна людина, ще 65 осіб постраждали.

Про це повідомляє Philippine Daily Inquirer.

Усіх постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні.

За словами мера міста Тобі Тьянгко, в цей час ситуація знаходиться під контролем. Він закликав жителів тимчасово покинути будинки, розташовані поруч із заводом.

Нагадаємо, наприкінці січня в американському штаті Джорджія стався витік рідкого азоту на птахофабриці. В результаті інциденту загинули шість осіб.

Крім того, в Німеччині у місті Штраубінге в результаті витоку аміаку в льодовому палаці постраждали 60 осіб. Витік стався з-за ремонтних робіт на стадіоні - екскаватор пошкодив одну з труб.

Раніше повідомлялося, що в окупованій частині Луганської області стався вибух на газопроводі, в результаті чого дев'ять населених пунктів залишилися без газу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Филиппиныпроисшествиехимикаты

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся