На Филиппинах разбился вертолет, погиб глава полиции

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Авария произошла в провинции Лагуна

На севере Филиппин при взлете потерпел крушение вертолет филиппинской национальной полиции с высокопоставленными чиновниками на борту. Об этом сообщает NYT.

Сообщается, что авария произошла в провинции Лагуна. На борту вертолета находились старшие офицеры филиппинской полиции, в том числе ее руководитель Арчи Гамбоа.

Все находившиеся на борту вертолета доставлены в больницы с различными травмами, об их состоянии не сообщается.

Напомним, на юге Франции небольшой туристический самолет потерпел крушение, в результате погибли четыре человека.

Также РБК-Украина писало, что три спасателя погибли в результате крушения вертолета в районе Марселя, на юге Франции. Вертолет находился в пути, чтобы помочь людям, пострадавшим в результате сильного наводнения. Катастрофа произошла в ночь на 1 декабря. Ведется расследование для выяснения причины аварии.

До этого на западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Двое пилотов самолета остались невредимы. При этом ударной волной повредило фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали.