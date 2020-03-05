На Філіппінах розбився вертоліт, загинув глава поліції

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Аварія сталася в провінції Лагуна

На півночі Філіппін при зльоті зазнав крах вертоліт філіппінської національної поліції з високопоставленими чиновниками на борту. Про це повідомляє NYT.

Повідомляється, що аварія сталася в провінції Лагуна. На борту вертольота знаходилися старші офіцери філіппінської поліції, в тому числі її керівник Арчі Гамбоа.

Всі, хто знаходилися на борту вертольота доставлені в лікарні з різними травмами, про їх стан нічого не повідомляється.

Нагадаємо, на півдні Франції невеликий туристичний літак зазнав аварії, в результаті загинули чотири людини.

Також РБК-Україна писало, що три рятувальники загинули в результаті краху вертольота в районі Марселя, на півдні Франції. Вертоліт перебував у дорозі, щоб допомогти людям, постраждалим внаслідок сильної повені. Катастрофа сталася в ніч на 1 грудня. Ведеться розслідування для з'ясування причини аварії.

До цього на заході Франції розбився бельгійський винищувач F-16. Двоє пілотів літака залишилися неушкодженими. При цьому ударною хвилею пошкоджено фасад будинку, мешканців якого в результаті евакуювали.