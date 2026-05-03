На Філіппінах прокинувся один із найактивніших вулканів країни

05:52 03.05.2026 Нд
2 хв
Лава тече відразу трьома ярами, і це ще не найгірший сценарій
aimg Катерина Коваль
Фото: активізація вулканічного жерла (Getty Images)

Вулкан Майон у філіппінській провінції Албай 3 травня підвищив активність до 3-го рівня небезпеки. Лава тече трьома ярами, фіксуються викиди попелу і слабка стромболіанська активність. У шестикілометровій зоні навколо вулкана заборонено перебування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філіппінський інститут вулканології та сейсмології.

Читайте також: Зонд NASA витримав температуру Сонця і встиг передати приголомшливі дані з глибин Юпітера

Що відбувається

Потоки лави зафіксовані у трьох ярах: Басуд (3,8 км), Бонга (3,2 км) та Мі-ісі (1,6 км). Спостерігається слабка стромболіанська активність і короткочасні лавові фонтани. У яру Мі-ісі також зафіксовано потоки в межах зони постійної небезпеки, а попіл осідає на південний захід від вулкана.

За добу зареєстровано 32 вулканічні землетруси, з яких 25 - вулканічний тремор тривалістю від 2 до 15 хвилин, а також 284 сигнали обвалу і 14 сигналів піроkластичних потоків. Рівень викидів діоксиду сірки - 1586 тонн на добу.

Небезпека та заборони

PHIVOLCS заборонив вхід у шестикілометрову зону постійної небезпеки та польоти будь-яких повітряних суден над вулканом. Населення попереджено про ризики обвалів, викидів лави і каміння, лахарів у разі сильних дощів, а також помірного виверження.

Нагадаємо, 20 квітня 2026 року Японію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,7. Існувала загроза цунамі для кількох регіонів на сході та північному сході країни. Фукусіма опинилася в зоні евакуації.

Раніше РБК-Україна також писало, що в Мексиці після 40 років сплячки прокинувся вулкан Чичональ, де вчені зафіксували аномальні явища та оголосили "червону тривогу".

