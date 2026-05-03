На Филиппинах проснулся один из самых активных вулканов страны

05:52 03.05.2026 Вс
2 мин
Лава течет сразу тремя оврагами, и это еще не самый худший сценарий
aimg Екатерина Коваль
Фото: активизация вулканического жерла (Getty Images)

Вулкан Майон в филиппинской провинции Албай 3 мая повысил активность до 3-го уровня опасности. Лава течет по трем оврагам, фиксируются выбросы пепла и слабая стромболианская активность. В шестикилометровой зоне вокруг вулкана запрещено пребывание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Читайте также: Зонд NASA выдержал температуру Солнца и успел передать потрясающие данные из глубин Юпитера

Что происходит

Потоки лавы зафиксированы в трех оврагах: Басуд (3,8 км), Бонга (3,2 км) и Ми-иси (1,6 км). Наблюдается слабая стромболианская активность и кратковременные лавовые фонтаны. В овраге Ми-иси также зафиксированы потоки в пределах зоны постоянной опасности, а пепел оседает на юго-запад от вулкана.

За сутки зарегистрировано 32 вулканических землетрясения, из которых 25 - вулканический тремор продолжительностью от 2 до 15 минут, а также 284 сигнала обвала и 14 сигналов пирокластических потоков. Уровень выбросов диоксида серы - 1586 тонн в сутки.

Опасность и запреты

PHIVOLCS запретил вход в шестикилометровую зону постоянной опасности и полеты любых воздушных судов над вулканом. Население предупреждено о рисках обвалов, выбросов лавы и камней, лахарей в случае сильных дождей, а также умеренного извержения.

Напомним, 20 апреля 2026 года Японию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Существовала угроза цунами для нескольких регионов на востоке и северо-востоке страны. Фукусима оказалась в зоне эвакуации.

Ранее РБК-Украина также писало, что в Мексике после 40 лет спячки проснулся вулкан Чичональ, где ученые зафиксировали аномальные явления и объявили "красную тревогу".

