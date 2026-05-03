ua en ru
Нд, 03 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

На Філіппінах прокинувся один із найактивніших вулканів країни

05:52 03.05.2026 Нд
2 хв
Лава тече відразу трьома ярами, і це ще не найгірший сценарій
aimg Катерина Коваль
На Філіппінах прокинувся один із найактивніших вулканів країни Фото: активізація вулканічного жерла (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Вулкан Майон у філіппінській провінції Албай 3 травня підвищив активність до 3-го рівня небезпеки. Лава тече трьома ярами, фіксуються викиди попелу і слабка стромболіанська активність. У шестикілометровій зоні навколо вулкана заборонено перебування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філіппінський інститут вулканології та сейсмології.

Читайте також: Зонд NASA витримав температуру Сонця і встиг передати приголомшливі дані з глибин Юпітера

Що відбувається

Потоки лави зафіксовані у трьох ярах: Басуд (3,8 км), Бонга (3,2 км) та Мі-ісі (1,6 км). Спостерігається слабка стромболіанська активність і короткочасні лавові фонтани. У яру Мі-ісі також зафіксовано потоки в межах зони постійної небезпеки, а попіл осідає на південний захід від вулкана.

За добу зареєстровано 32 вулканічні землетруси, з яких 25 - вулканічний тремор тривалістю від 2 до 15 хвилин, а також 284 сигнали обвалу і 14 сигналів піроkластичних потоків. Рівень викидів діоксиду сірки - 1586 тонн на добу.

Небезпека та заборони

PHIVOLCS заборонив вхід у шестикілометрову зону постійної небезпеки та польоти будь-яких повітряних суден над вулканом. Населення попереджено про ризики обвалів, викидів лави і каміння, лахарів у разі сильних дощів, а також помірного виверження.

Нагадаємо, 20 квітня 2026 року Японію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,7. Існувала загроза цунамі для кількох регіонів на сході та північному сході країни. Фукусіма опинилася в зоні евакуації.

Раніше РБК-Україна також писало, що в Мексиці після 40 років сплячки прокинувся вулкан Чичональ, де вчені зафіксували аномальні явища та оголосили "червону тривогу".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Филиппины
Новини
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги