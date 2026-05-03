На Филиппинах проснулся один из самых активных вулканов страны

Вулкан Майон в филиппинской провинции Албай 3 мая повысил активность до 3-го уровня опасности. Лава течет по трем оврагам, фиксируются выбросы пепла и слабая стромболианская активность. В шестикилометровой зоне вокруг вулкана запрещено пребывание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Что происходит

Потоки лавы зафиксированы в трех оврагах: Басуд (3,8 км), Бонга (3,2 км) и Ми-иси (1,6 км). Наблюдается слабая стромболианская активность и кратковременные лавовые фонтаны. В овраге Ми-иси также зафиксированы потоки в пределах зоны постоянной опасности, а пепел оседает на юго-запад от вулкана.

За сутки зарегистрировано 32 вулканических землетрясения, из которых 25 - вулканический тремор продолжительностью от 2 до 15 минут, а также 284 сигнала обвала и 14 сигналов пирокластических потоков. Уровень выбросов диоксида серы - 1586 тонн в сутки.

Опасность и запреты

PHIVOLCS запретил вход в шестикилометровую зону постоянной опасности и полеты любых воздушных судов над вулканом. Население предупреждено о рисках обвалов, выбросов лавы и камней, лахарей в случае сильных дождей, а также умеренного извержения.