На Филиппинах произошло более 200 землетрясений. Проснулся вулкан Тааль

На Филиппинах за последние сутки было зафиксировано 212 землетрясений. Проснулся Тааль - один из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает The Manila Times

Сейсмологи зарегистрировали из 212 подземных толчков, 168 продолжительностью от одной минуты до 20 минут и 44 низкочастотных вулканических землетрясения.

Глава Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Ренато Солидум сообщил, что это указывает на магматическую активность на небольшой глубине под вулканом.

Сейчас вход на остров вулкана Тааль строго запрещен. Также запрещен полет самолетов в районе вулкана.