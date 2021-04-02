На Филиппинах произошло более 200 землетрясений. Проснулся вулкан Тааль

На Филиппинах за последние сутки было зафиксировано 212 землетрясений. Проснулся Тааль - один из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии.
Об этом сообщает The Manila Times
Сейсмологи зарегистрировали из 212 подземных толчков, 168 продолжительностью от одной минуты до 20 минут и 44 низкочастотных вулканических землетрясения.
Глава Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Ренато Солидум сообщил, что это указывает на магматическую активность на небольшой глубине под вулканом.
Сейчас вход на остров вулкана Тааль строго запрещен. Также запрещен полет самолетов в районе вулкана.
Напомним, воздушное пространство на Сицилии было заблокировано из-за очередного извержения вулкана Этна. Облако от извержения достигла высоты в девять километров.
Кроме того, в Российской Федерации на Камчатке ранее извергался вулкан Ключевская Сопка. Извержение вулкана началось еще 4 марта.