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На Філіппінах сталося понад 200 землетрусів. Прокинувся вулкан Тааль

Автор: Анастасія Рокитна

На Філіппінах за останню добу було зафіксовано 212 землетрусів. Прокинувся Тааль - один з найактивніших вулканів в Південно-Східній Азії.

Про це повідомляє The Manila Times.

Сейсмологи зареєстрували 212 підземних поштовхів, 168 тривалістю від однієї хвилини до 20 хвилин і 44 низькочастотних вулканічних землетрусів.

Голова Філіппінського інституту вулканології і сейсмології Ренато Солидум повідомив, що це вказує на магматичну активність на невеликій глибині під вулканом.

Зараз вхід на острів вулкана Тааль заборонений. Також заборонено політ літаків в районі вулкана.

Нагадаємо, повітряний простір на Сицилії було заблоковано через чергове виверження вулкана Етна. Хмара від виверження досягла висоти в дев'ять кілометрів.

Крім того, в Російській Федерації на Камчатці раніше вивергався вулкан Ключевська Сопка. Виверження вулкана почалося ще 4 березня.

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Новини України Филиппинывулкан
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