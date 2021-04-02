На Філіппінах сталося понад 200 землетрусів. Прокинувся вулкан Тааль

На Філіппінах за останню добу було зафіксовано 212 землетрусів. Прокинувся Тааль - один з найактивніших вулканів в Південно-Східній Азії.

Сейсмологи зареєстрували 212 підземних поштовхів, 168 тривалістю від однієї хвилини до 20 хвилин і 44 низькочастотних вулканічних землетрусів.

Голова Філіппінського інституту вулканології і сейсмології Ренато Солидум повідомив, що це вказує на магматичну активність на невеликій глибині під вулканом.

Зараз вхід на острів вулкана Тааль заборонений. Також заборонено політ літаків в районі вулкана.