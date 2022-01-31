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У "Филип Моррис" новый генеральный директор

Автор: Наталия Гурковская

"Филип Моррис Украина" сообщила о назначении генеральным директором Максима Барабаша. Он сменил на этом посту Костаса Салвараса и будет отвечать за управление бизнесом в Украине, Грузии, Армении и Молдове.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Последние четыре года Максим Барабаш занимал должность финансового директора "Филип Моррис Украина". До этого он работал на руководящих должностях в сфере финансов, стратегического планирования и развития бизнеса в Украине и в регионе Ближнего Востока. К компании присоединился в 2001 году.

"Я очень горжусь тем, что получил возможность возглавить такую замечательную команду. Сегодня Philip Morris International возглавляет трансформацию отрасли, прокладывая путь к бездымному будущему, и Украина - в авангарде перемен. Уже 1,4 млн украинских курильщиков отказались от сигарет в пользу менее вредной альтернативы - IQOS от PMI. Мы уверены, что при соответствующем регулировании и налогообложении уже через 10-15 лет Украина может стать свободной от сигаретного дыма", - сообщил Максим Барабаш.

Как сообщалось ранее, "Филип Моррис" начала переработку электронных устройств, которые компания продает в Украине: IQOS, IQOS VEEV и lil. Пользователи могут сдать старое устройство в любом магазине IQOS Space.

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Philip Morris