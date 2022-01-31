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У "Філіп Морріс" новий генеральний директор

Автор: Наталія Гурковська

"Філіп Морріс Україна" повідомила про призначення генеральним директором Максима Барабаша. Він змінив на цій посаді Костаса Салвараса та відповідатиме за управління бізнесом в Україні, Грузії, Вірменії та Молдові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Останні чотири роки Максим Барабаш обіймав посаду фінансового директора "Філіп Морріс Україна". До цього він працював на керівних посадах у сфері фінансів, стратегічного планування та розвитку бізнесу в Україні та у регіоні Близького Сходу. До компанії приєднався у 2001 році.

"Я дуже пишаюся тим, що отримав можливість очолити таку чудову команду. Сьогодні Philip Morris International очолює трансформацію галузі, прокладаючи шлях до бездимного майбутнього, і Україна - в авангарді змін. Вже 1,4 млн українських курців відмовилися від цигарок на користь менш шкідливої ​​альтернативи - IQOS від PMI. Ми впевнені, що при відповідному регулюванні та оподаткуванні вже через 10-15 років Україна може стати вільною від сигаретного диму", - повідомив Максим Барабаш.

Як повідомлялось раніше, "Філіп Морріс" розпочала переробку електронних пристроїв, які компанія продає в Україні: IQOS, IQOS VEEV та lil. Користувачі можуть здати старий пристрій у будь-якому магазині IQOS Space.

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Philip Morris