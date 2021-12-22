"Филип Моррис" заявила о запуске переработки устройств

"Филип Моррис" начала переработку электронных устройств, которые компания продает в Украине: IQOS, IQOS VEEV и lil. Пользователи могут сдать старое устройство в любом магазине IQOS Space.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в компании, из магазинов электроника отправляется на переработку к международному партнеру компании - "Флэкстроникс Интернешнл Кфт." (Венгрия).

На переработку из Украины в Венгрию уже поступило около 608 тыс. единиц продукции, в частности девайсы, холдеры и зарядки для IQOS, которые компания собрала благодаря программам обмена.

Сдать на переработку в IQOS Space можно использованные стики, поды, картриджи и даже электронные сигареты других производителей. Их утилизацию обеспечивает украинский партнер "Филип Моррис" - ООО "Центр управления отходами".

"Горжусь тем, что Украина есть в перечне стран, где "Филипп Моррис" запустила программу по переработке устройств. Достичь нашей цели - будущего без табачного дыма - возможно только при условии соблюдения принципов устойчивого развития. Мы контролируем социальное и экологическое влияние наших бездымных продуктов: от разработки и производства до использования и утилизации. Минимизация влияния на окружающую среду - среди приоритетов компании", - отметил Костас Салварас, генеральный директор "Филип Моррис" в Украине.

По его словам, глобальная цель компании - к 2025 году обеспечить возможность стопроцентной переработки своих бездымных устройств, а также на 50% снизить объемы пластиковых отходов от собственной продукции.

В будущем Philip Morris International продолжит реализацию программы по переработке бездымных электронных устройств. В 2020 году компания достигла показателя в 84% по переработке устройств IQOS (процент от веса каждого устройства).