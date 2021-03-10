В "Филип Моррис" назвали последствия для экономики от резкого повышения акциза на ТИЭНы

Компания "Филип Моррис Украина", являющеюся ведущим поставщиком табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТМ HEETS, ТМ Fiit), гарантирует обеспечение запланированных бюджетных поступлений от акцизного налога на ТИЭН, но только в случае постепенного роста уровня акциза. Если власть решит сохранить резкое повышение сразу на 320% - последствия для рынка и государственного бюджета будут разрушительными.

Как известно, с 1 января 2021 года ставка акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН) была повышена на 320%, что полностью сравняло ее со ставкой на сигареты. В компании отмечают, что решение противоречит европейской практике: в среднем в странах ЕС акцизы на ТИЭ на 72% ниже акциза на сигареты.

По словам Сальвараса, "Филип Моррис" в настоящее время имеет два варианта: сократить до минимума затраты на коммерциализацию этих продуктов, радикально пересмотрев дальнейшие инвестиции в Украине, - или переложить новый налог на потребителя, заложив его цены.

"Если мы выберем первый вариант, то поставим под угрозу тысячи рабочих мест и 4,2 миллиарда гривен, уже инвестированных в развитие инфраструктуры ТМ IQOS в Украине, а также любые дальнейшие инвестиции. Второй вариант, по нашим подсчетам, приведет к росту розничной цены на ТИЭН до 80-90 грн, что почти вдвое превышает цену на сигареты. Такая разница подтолкнет значительную часть из 1 миллиона потребителей ТИЭН, бывших курильщиков, вернуться к более дешевым и более вредным никотиносодержащих продуктов - сигарет", - отметил Костас Сальварас.

Еще одним последствием, по прогнозам компании, станет возникновение нелегального рынка ТИЭН в Украине. Только повышение ставки налога отразится на стоимости продукта, цены на ТИЭН в Украине превысят цены в соседних странах - Беларуси, Молдове и России. Это довольно быстро приведет к сокращению легального рынка ТИЭН путем роста контрабанды.

"Бюджет Украины на 2021 год предусматривает получение акцизных поступлений от ТИЭН в размере 4,8 млрд грн. Но по нашей оценке в случае четырехкратного повышения бюджет потеряет как минимум 2,6 млрд грн через нелегальный рынок. Взамен мы готовы обеспечить запланированные 4,8 млрд поступлений в 2021 году и 6,5-7,5 млрд грн в 2022 году, если повышение ставки акциза на ТИЭН будет происходить более постепенно. Общая сумма гарантированных поступлений в бюджет за два года составит свыше 11 млрд грн", - заявил генеральный директор "Филип Моррис".