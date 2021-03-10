В "Філіп Морріс" назвали руйнівні наслідки для економіки від різкого підвищення акцизу на ТВЕНи

Компанія "Філіп Морріс Україна", що є провідним постачальником тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТМ HEETS, ТМ Fiit), гарантує забезпечення запланованих бюджетних надходжень від акцизного податку на ТВЕН, але тільки в разі поступового зростання рівня акцизу. Якщо влада вирішить зберегти різке підвищення одразу на 320% - наслідки для ринку та державного бюджету будуть руйнівними.

Як відомо, з 1 січня 2021 року ставка акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) була підвищена на 320%, що повністю зрівняло її зі ставкою на сигарети. В компанії наголошують, що рішення суперечить європейській практиці: в середньому у країнах ЄС акцизи на ТВЕН на 72% нижчі за акцизи на сигарети.

За словами Сальвараса, "Філіп Морріс" наразі має два варіанти: скоротити до мінімуму витрати на комерціалізацію цих продуктів, радикально переглянувши подальші інвестиції в Україні, - або перекласти новий податок на споживача, заклавши його до ціни.

"Якщо ми оберемо перший варіант, то поставимо під загрозу тисячі робочих місць та 4,2 мільярда гривень, вже інвестованих у розвиток інфраструктури ТМ IQOS в Україні, а також будь-які подальші інвестиції. Другий варіант, за нашими підрахунками, призведе до зростання роздрібної ціни на ТВЕН до 80-90 грн, що майже вдвічі перевищує ціну на сигарети. Така різниця підштовхне значну частину з 1 мільйону споживачів ТВЕН, колишніх курців, повернутися до дешевших та більш шкідливих нікотиновмісних продуктів - сигарет", - наголосив Костас Сальварас.

Ще одним наслідком, за прогнозами компанії, стане виникнення нелегального ринку ТВЕН в Україні. Щойно підвищення ставки податку відзначиться на вартості продукту, ціни на ТВЕН в Україні перевищать ціни в сусідніх країнах - Білорусі, Молдові та Росії. Це досить швидко призведе до скорочення легального ринку ТВЕН шляхом зростання контрабанди.

"Бюджет України на 2021 рік передбачає отримання акцизних надходжень від ТВЕН у розмірі 4,8 млрд грн. Але за нашою оцінкою в разі чотирикратного підвищення бюджет втратить як мінімум 2,6 млрд грн через нелегальний ринок. Натомість ми готові забезпечити заплановані 4,8 млрд надходжень у 2021 році та 6,5-7,5 млрд грн у 2022 році, якщо підвищення ставки акцизу на ТВЕН відбуватиметься більш поступово. Загальна сума гарантованих надходжень до бюджету за два роки складе понад 11 млрд грн", - заявив генеральний директор "Філіп Морріс".