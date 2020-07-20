За Филатова в Днепре готовы проголосовать 43%, - опрос

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы мэра Днепра - за действующего мэра Бориса Филатова ("Пропозиция") проголосовало бы 35,3% избирателей. Второе место занимает - Александр Вилкул ("За майбутнє") с 12,4% голосами поддержки, третье - Загид Краснов ("Громадська Сила") - 12%.

Об этом свидетельствуют результаты недавнего социологического исследования"СОЦИС".

Среди тех, кто определился и пойдет на выборы - 43% готовы проголосовать за Филатова.

Из политических партий, в Днепре поддерживают "Слугу народа" - 15,3%, "Пропозицию" - 14,4%, "Громадську силу" - 8,8%, ОПЗЖ - 6,9%, "Европейская солидарность" - 4,3%.

В целом деятельность мэра Днепра поддерживают 47,8% жителей города, а 60,9% жителей Днепра связывают позитивные изменения, происходящие в городе, с работой Бориса Филатова.Днепра видят в обустройстве зеленых зон, состоянии и ремонте дорог, детских площадок, освещении на улицах дорог и состоянии остановок общественного транспорта.

Сроки проведения исследования: 27 июня - 7 июля 2020 года среди 1200 респондентов по всей территории города Днепр. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью +/-2,9%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре упал уровень популярности партии "Слуга народа" до рекордного низкого показателя. За партию готовы проголосовать 24,3% из тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Ранее сообщалось, что, если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в конце июня 2020 года, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 29,3% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

За последний месяц рейтинг президентской партии упал на 5%.