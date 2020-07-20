За Філатова в Дніпрі готові проголосувати 43%, - опитування

Якби в найближчу неділю проходили вибори мера Дніпра - за чинного мера Бориса Філатова ("Пропозиція") проголосувало б 35,3% виборців. Друге місце займає Олександр Вілкул ("За майбутнє") з 12,4% голосами підтримки, третє - Загід Краснов ("Громадська Сила") - 12%.

Про це свідчать результати недавнього соціологічного дослідження СОЦИС.

Серед тих, хто визначився і піде на вибори - 43% готові проголосувати за Філатова.

З політичних партій, у Дніпрі підтримують "Слугу народу" - 15,3%, "Пропозицію" - 14,4%, "Громадську силу" - 8,8%, ОПЗЖ - 6,9%, "Європейська солідарність" - 4,3%.

В цілому діяльність мера Дніпра підтримують 47,8% жителів міста, а 60,9% жителів Дніпра пов'язують позитивні зміни, що відбуваються в місті, з роботою Бориса Філатова.Днепра бачать в облаштуванні зелених зон, стан і ремонті доріг, дитячих майданчиків, освітлення на вулицях доріг та стан зупинок громадського транспорту.

Терміни проведення дослідження: 27 червня - 7 липня 2020 року серед 1200 респондентів по всій території міста Дніпро. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю +/-2,9%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі впав рівень популярності партії "Слуга народу" до рекордного низького показника. За партію готові проголосувати 24,3% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

Раніше повідомлялося, що, якби дострокові вибори до Верховної ради пройшли наприкінці червня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 29,3% громадян (серед тих, хто буде голосувати й визначився з вибором).

За останній місяць рейтинг президентської партії впав на 5%.