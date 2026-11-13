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Філатов заявив про мережу російського впливу в Дніпрі та звернувся до СБУ й ССО

17:50 13.11.2026 Пт
3 хв
aimg Юлія Бойко
Філатов заявив про мережу російського впливу в Дніпрі та звернувся до СБУ й ССО Борис Філатов (фото: dniprorada.gov.ua)
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Міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся до тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ Олександра Поклада з вимогою перевірити групу людей, яких він вважає причетними до поширення російської дезінформації та інформаційних атак на місто.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис мера Дніпра у Facebook.

Приводом для звернення став черговий інформаційний вкид 12 листопада. Тоді в мережі поширили повідомлення про нібито відкриття кримінальної справи проти Філатова за державну зраду.

За його словами, першоджерелом став російський сайт фейків London Insider, після чого новину підхопили українські медіа. І деякі новини, які розповсюджували неправдиву інформацію, за словами Філатова, пов'язують з пулом Ігоря Коломойського.

Він нагадав, що британське видання The Guardian раніше проводило розслідування щодо London Insider і журналісти з'ясували, що цей сайт поширює неправдиву інформацію про західні компанії в Україні, а матеріали цього ресурсу можуть мати російське походження.

Філатов зазначив, що вважає публікацію 12 листопада продовженням кампанії з дискредитації влади Дніпра, яка триває останні кілька місяців.

"Спочатку російські пропагандистки Тетяна Монтян та Діана Панченко виступали ініціаторами інформаційних атак на Дніпро. Далі з боку російського пропагандиста Анатолія Шарія була поширена дезінформація щодо підозри міському голові Дніпра з боку НАБУ. Пізніше була розповсюджена кампанія щодо "втечі Філатова за кордон", - зазначив він.

Мер Дніпра також додав, що ці повідомлення масово виходили у понад двох десятках російських ЗМІ. Окремо він заявив про можливу координацію цих атак з боку місцевого політика Загіда Краснова, його сина Руслана Краснова та блогера Ігоря Лаченкова.

"В Україні ці агенти впливу діють у складі організованої групи і неодноразово координували свою діяльність, синхронно поширюють однакові публікації, інформаційно підтримують одне одного", - стверджує Філатов.

Він також звернув увагу на зв'язок Загіда Краснова з російськими політичними діячами, зокрема - з Олегом Царьовим та Віктором Медведчуком.

За словами Філатова, Руслан Краснов позиціонує себе як інструктор партизанського руху та фігурує у структурі Сил спеціальних операцій.

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Мер Дніпра додав, що раніше вже звертався до представників СБУ щодо діяльності цієї групи, але, за його словами, належної реакції не було.

У новому зверненні до Олександра Поклада Філатов просить внести дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань, перевірити причетних до поширення матеріалів, які спрямовані на інформаційну співпрацю з РФ та визнати його потерпілим у справі.

"Я стверджую, що слід розглядати ці дезінформаційні атаки на Дніпро як частину російської агресії", - наголосив міський голова.

Окремо Філатов він звернувся до командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Олександра Трепака із запитаннями щодо діяльності Руслана Краснова.

"Яким чином Ви тримаєте російську агентуру в так званому "національному спротиві"?" - написав він та додав, що вже надсилав командувачу офіційне звернення, проте відповіді так і не отримав.

13 листопада мер планує передати звернення з усіма посиланнями та матеріалами до центрального апарату СБУ для ухвалення рішення згідно із законом.

Зазначені звинувачення є особистою позицією міського голови Дніпра та потребують перевірки правоохоронними органами.

Раніше ми писали, що Філатов закликав владу до чесної комунікації після обстрілів Дніпра.

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