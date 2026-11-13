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Филатов заявил о сети российского влияния в Днепре и обратился в СБУ и ССО

17:50 13.11.2026 Пт
3 мин
aimg Юлия Бойко
Филатов заявил о сети российского влияния в Днепре и обратился в СБУ и ССО Борис Филатов (фото: dniprorada.gov.ua)
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Мэр Днепра Борис Филатов обратился к временному исполняющему обязанности главы СБУ Александру Покладу с требованием проверить группу людей, которых он считает причастными к распространению российской дезинформации и информационным атакам на город.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост мэра Днепра в Facebook.

Поводом для обращения стал очередной информационный вброс 12 ноября. Тогда в сети распространили сообщения о якобы возбуждении уголовного дела против Филатова за государственную измену.

По его словам, первоисточником стал российский сайт фейков London Insider, после чего новость была подхвачена украинскими медиа. И некоторые новости, распространявшие ложную информацию, по словам Филатова, связывают с пулом Игоря Коломойского.

Он напомнил, что британское издание The Guardian ранее проводило расследование по London Insider и журналисты выяснили, что этот сайт распространяет ложную информацию о западных компаниях в Украине, а материалы этого ресурса могут иметь российское происхождение.

Филатов отметил, что считает публикацию 12 ноября продолжением кампании по дискредитации властей Днепра, которая продолжается последние несколько месяцев.

"Сначала российские пропагандистки Татьяна Монтян и Диана Панченко выступали инициаторами информационных атак на Днепр. Далее со стороны российского пропагандиста Анатолия Шария была распространена дезинформация о подозрении городскому председателю Днепра со стороны НАБУ. Позже была распространена кампания по побегу Филатова за границу", - отметил он.

Мэр Днепра также добавил, что эти сообщения массово выходили более чем в двух десятках российских СМИ. Отдельно он заявил о возможной координации этих атак со стороны местного политика Загида Краснова, его сына Руслана Краснова и блогера Игоря Лаченкова.

"В Украине эти агенты влияния действуют в составе организованной группы и не раз координировали свою деятельность, синхронно распространяют одинаковые публикации, информационно поддерживают друг друга", - утверждает Филатов.

Он также обратил внимание на связь Загида Краснова с российскими политическими деятелями, в частности с Олегом Царевым и Виктором Медведчуком.

По словам Филатова, Руслан Краснов позиционирует себя как инструктор партизанского движения и фигурирует в структуре Сил специальных операций.

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Мэр Днепра добавил, что ранее уже обращался к представителям СБУ по поводу деятельности этой группы, но, по его словам, должной реакции не последовало.

В новом обращении к Александру Покладу Филатов просит внести данные в Единый реестр досудебных расследований, проверить причастных к распространению материалов, направленные на информационное сотрудничество с РФ и признать его потерпевшим по делу.

"Я утверждаю, что следует рассматривать эти дезинформационные атаки на Днепр как часть российской агрессии", - подчеркнул городской голова.

Отдельно Филатов он обратился к командующему Силами специальных операций ВСУ Александру Трепаку с вопросами о деятельности Руслана Краснова.

"Каким образом Вы держите российскую агентуру в так называемом "национальном сопротивлении"?" - написал он и добавил, что уже посылал командующему официальное обращение, однако ответа так и не получил.

13 ноября мэр планирует передать обращение со всеми ссылками и материалами в центральный аппарат СБУ для принятия решения по закону.

Указанные обвинения являются личной позицией городского головы Днепра и нуждаются в проверке правоохранительными органами.

Ранее мы писали, что Филатов призвал власть к честной коммуникации после обстрелов Днепра.

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