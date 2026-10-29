"Винна лише Росія": Філатов закликав владу до чесної комунікації після обстрілів Дніпра

Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав представників державної та місцевої влади уникати маніпуляцій, взаємних звинувачень і перекладання відповідальності під час інформування громадськості про наслідки російських атак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника міста у Facebook.

Мер розкритикував використання узагальнених формулювань під час повідомлень про обстріли, зокрема вислову "таємничий об’єкт транспортної інфраструктури" замість прямого зазначення місця удару, коли "все місто розуміє, що це - вокзал".

"Немає в цьому провини ані “Укрзалізниці”, ані міста, ані держави. Винна в цьому лише Росія", - наголосив він, коментуючи повідомлення про удар по залізничному вокзалу Дніпра.

Також він поставив під сумнів твердження про перебування людей на платформі попри попередження про підвищену небезпеку.

За словами посадовця, удар припав на ділянку між 10-ю та 11-ю коліями, звідки пасажирам, як він стверджує, було складно оперативно дістатися підземного переходу.

Окремо міський голова звернув увагу на перекладання відповідальності між державними органами, місцевим самоврядуванням, військовими адміністраціями та профільними відомствами. Він також розкритикував надмірну кількість перевірок і нових вимог, які не завжди враховують ситуацію на місцях.

"Будь ласка. Закінчуйте свій "піар непричетності", — закликав він представників органів влади.

Мер також наголосив на необхідності враховувати практичний досвід громад під час ухвалення рішень на державному рівні. На його думку, для цього представникам центральної влади варто безпосередньо відвідувати прифронтові території та оцінювати умови роботи на місцях.

Коментуючи висвітлення роботи медичних закладів після обстрілів, посадовець зауважив, що основну увагу слід приділяти допомозі постраждалим і роботі медиків, а не публічності окремих представників влади.

"У нас - війна. Кривава і страшна. Досить вже брехати, хитрувати та маніпулювати", - підсумував Філатов, закликавши органи влади до відкритої та зрозумілої комунікації з громадянами.