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Філатов закликав усі чвари між політиками чи громадськістю відкласти до перемоги у війні

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Дніпра Борис Філатов закликав усі чвари між політиками чи громадськістю відкласти до нашої перемоги у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра в ефірі телеканалу "Прямий".

"Ніякі внутрішні чвари, ніякі дискусії, що є між політиками, людьми, громадськістю - їх потрібно відставити і працювати разом на перемогу. У нас немає іншого виходу. Це війна не тільки за незалежність та державний суверенітет. Це - війна за виживання української нації", - заявив Філатов.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 6 березня, атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників. Сили ППО знищили всі 4 дрони.

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