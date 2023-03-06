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Филатов призвал все склоки между политиками или общественностью отложить до победы в войне

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Днепра Борис Филатов призвал все склоки между политиками или общественностью отложить до нашей победы в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра в эфире телеканала "Прямой".

"Никакие внутренние склоки, никакие дискуссии, которые есть между политиками, людьми, общественностью - их нужно отставить и работать вместе на победу. У нас нет другого выхода. Это война не только за независимость и государственный суверенитет. Это - война за выживание украинской нации", - заявил Филатов.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 6 марта, атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников. Силы ПВО уничтожили все 4 дрона.

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Борис ФилатовВторжение России в Украину