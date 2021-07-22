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Филатов встретился с послом Израиля: о чем договорились

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Днепр, Четверг 22 июля 2021 14:50
Филатов встретился с послом Израиля: о чем договорились Фото: мэр Днепра Борис Филатовна встрече с послом Израиля Джоэлем Лионом (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 22 июля, городской голова Днепра Борис Филатов встретился с чрезвычайным и полномочным послом государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом. Это одна из последних дипломатических встреч господина Лиона в должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Команда посольства здесь останется. Днепр - важный город. Прежде всего потому, что здесь есть экономический потенциал. Спасибо за нашу совместную работу", - отметил посол.

Филатов встретился с послом Израиля: о чем договорились

Представители делегации также отметили уровень взаимодействия с командой мэрии Днепра.

"Территориальная община, наш город, будут оставаться друзьями для государства Израиль и еврейского народа", - со своей стороны заметил Борис Филатов.

Стороны обсудили также ситуацию с коронавирусом и ход вакцинации в городах обеих стран.

Кроме этого, во время визита израильской делегации в город был открыт мурал с портретом известной израильской поэтессы Зельды Шнэерсон-Мишковской, которая родилась и провела детство в Екатеринославе (Днепр ранее, - ред.).

Как сообщалось, мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с делегацией республики Казахстан во главе с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Украине Дарханом Калетаевым. Стороны обсудили перспективы налаживания и оживления казахстанско-украинских межрегиональных связей.

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Борис Филатов
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