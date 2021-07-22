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Філатов зустрівся з послом Ізраїлю: про що домовились

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Дніпро, Четвер 22 липня 2021 14:50
Філатов зустрівся з послом Ізраїлю: про що домовились Фото: мер Дніпра Борис Філатов на зустрічі з послом Ізраїлю Джоелем Ліоном (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 22 липня, міський голова Дніпра Борис Філатов зустрівся з надзвичайним та повноважним послом держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном. Це одна з останніх дипломатичних зустрічей пана Ліона на посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

"Команда посольства тут зостанеться. Дніпро - важливе місто. Насамперед тому, що тут є економічний потенціал. Дякую за нашу спільну роботу", - зазначив посол.

Філатов зустрівся з послом Ізраїлю: про що домовились

Представники делегації також відзначили рівень взаємодії з командою мерії Дніпра.

"Територіальна громада, наше місто, залишатимуться друзями для держави Ізраїль та єврейського народу", - зі свого боку зауважив Борис Філатов.

Сторони обговорили також ситуацію з коронавірусом та перебіг вакцинації у містах обох країн.

Крім цього, під час візиту ізраїльської делегації до міста було відкрито мурал із портретом відомої ізраїльської поетеси Зельди Шнеєрсон-Мішковської, котра народилася та провела дитинство у Катеринославі (Дніпро раніше, - ред.).

Як повідомлялось, мер Дніпра Борис Філатов провів зустріч з делегацією республіки Казахстан на чолі з надзвичайним та повноважним послом Казахстану в Україні Дарханом Калєтаєвим. Сторони обговорили перспективи налагодження та пожвавлення казахстансько-українських міжрегіональних зв’язків.

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Борис Філатов
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