Філатов зустрівся з послом Ізраїлю: про що домовились

У четвер, 22 липня, міський голова Дніпра Борис Філатов зустрівся з надзвичайним та повноважним послом держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном. Це одна з останніх дипломатичних зустрічей пана Ліона на посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

"Команда посольства тут зостанеться. Дніпро - важливе місто. Насамперед тому, що тут є економічний потенціал. Дякую за нашу спільну роботу", - зазначив посол.

Представники делегації також відзначили рівень взаємодії з командою мерії Дніпра.

"Територіальна громада, наше місто, залишатимуться друзями для держави Ізраїль та єврейського народу", - зі свого боку зауважив Борис Філатов.

Сторони обговорили також ситуацію з коронавірусом та перебіг вакцинації у містах обох країн.

Крім цього, під час візиту ізраїльської делегації до міста було відкрито мурал із портретом відомої ізраїльської поетеси Зельди Шнеєрсон-Мішковської, котра народилася та провела дитинство у Катеринославі (Дніпро раніше, - ред.).