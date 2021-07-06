ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Филатов обсудил с послом Казахстана в Украине перспективы налаживания межрегиональных связей

Новина українською →
Днепр, Вторник 06 июля 2021 13:12
Филатов обсудил с послом Казахстана в Украине перспективы налаживания межрегиональных связей Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с делегацией Республики Казахстан во главе с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Украине Дарханом Калетаевым. Стороны обсудили перспективы налаживания и оживления казахстанско-украинских межрегиональных связей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Уверен, что эта наша встреча станет началом наших отношений", - сказал Калетаев.

Со своей стороны Филатов отметил, что город открыт к сотрудничеству, и рассказал также о личном отношении к республике.

"Для меня народ Казахстана - это не просто дружественная нам нация. Вся история моей семьи тесно связана с Казахстаном", - сказал Борис Филатов.

Представители делегации убеждены: Карагандинская область имеет много общего с Днепром.

Также речь шла об открытии почетного консульства Казахстана в Днепре и перспективах установления побратимских отношений между городами.

Филатов обсудил с послом Казахстана в Украине перспективы налаживания межрегиональных связей

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов подписал меморандум с ЕБРР, который позволит городу обновить транспортную инфраструктуру левобережных жилмассивов и поддержать экологию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Филатов Днепр Казахстан
NEWS
В Украине 541 новый случай коронавируса
В Украине 541 новый случай коронавируса
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине