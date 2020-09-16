Филатов: власть должна выполнить требования предпринимателей, митингующих под Радой

Фото: Борис Филатов (facebook.com)

Партия "Пропозиция" поддерживает предпринимателей, которые пикетируют под парламентом против отмены упрощенной системы налогообложения. Центральная власть должна выполнить требования общественных активистов.

Об этом заявил городской голова Днепра Борис Филатов, находясь с визитом в Ровно.

"Днепр - один из тех городов, который решением городского совета обратился в Верховную раду с требованием поддержки малого и среднего бизнеса", - отмечает Борис Филатов.

Он рассказал, что регулярно общается с предпринимателями и прекрасно понимает ситуацию, в которой они оказались.

"Мы буквально вчера были на рынке в Бердичеве, и люди говорили нам, что будут ехать митинговать. Не понимаю, почему городская власть Бердичева раньше не начала поднимать этот вопрос и отложила его в долгий ящик. В Днепре мы сразу же стали на защиту мелкого и среднего бизнеса", - добавил Филатов.

К митингу под парламентом сегодня присоединился и депутат областного Житомирского областного совета, представитель "Пропозиции" в Бердичеве Сергей Орлюк.

"Защита предпринимателей - надежных инвесторов и работодателей для нас является принципиальной позицией. Большинство мощных корпораций зарегистрированы в крупных городах, куда и уплачивают свои налоги. А мелкий бизнес платит на местах. Задача городской власти - бороться за каждое рабочее место", - говорит Сергей Орлюк.

Следствием тотальной фискализации без изменения системы администрирования будет увеличение тенизации экономики, убежден заместитель председателя Всеукраинской ассоциации общин, член политсовета "Пропозиции" Иван Фурсенко.

"Мы выступаем за сохранение упрощенной системы налогообложения для микробизнеса, для людей, которые самостоятельно работают и не требуют денег у государства. Иначе, это приведет к сокращению официальной занятости населения и сокращение доходов местных бюджетов", - считает Иван Фурсенко.

В то же время, по мнению Филатова, люди сейчас едут под стены парламента, потому что по-другому центральная власть просто отказывается их слушать.

"Партия власти, которая пришла под лозунгом новых лиц и того, что они напрямую общаются с народом, когда принимает решения, связанные с судьбами десятков тысяч людей и доходами их семей, должна как минимум советоваться, а не просто делать то, что им хочется", - говорит городской голова Днепра.

По его словам, так же как центральная власть не хочет слышать предпринимателей, она не прислушивается и к местному самоуправлению по всей стране.

"Так во всем. Они не говорят с людьми, не говорят с тем же местным самоуправлением. Они продавливают через монобольшинство какие-то управленческие решения, а потом оказывается, что 10 тысяч недовольных”, - подытожил Филатов.

Напомним, ранее в движении SaveФОП заявляли, что будут делегировать своих активистов в списки партии "Пропозиции", поскольку эта политическая сила уже показала эффективность в развитии микропредпринимательства.