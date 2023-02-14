Філатов: виплати постраждалим внаслідок удару РФ по будинку в Дніпрі розпочнуть за два тижні

Унаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку на ж/м Перемога в Дніпрі було вщент зруйновано 63 квартири. Мерія міста має відпрацьований механізм виплат матеріальної допомоги, які розпочнуться за два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, від міста та за субвенцією обласної ради люди отримають 2 млн грн. До цієї суми долучать також гроші, які зібрали підприємці.

"Люди, яким необхідна допомога, звертаються до райадміністрацій. Потім виїжджає комісія, актує руйнування. Потім оформлений пакет документів передається до мерії, до департаменту соцзахисту. Уже через нього люди отримують кошти. По мільйону гривень - за обстріли, що були раніше, - люди вже отримали. Якщо говорити про будинок на Перемозі, то за два тижні люди почнуть отримувати вже свої гроші", - пояснив Філатов.

Кошти благодійників розподілятимуться за формулою, яку ті самі ухвалять. Натомість місто також надає фінансову підтримку на подальшу реабілітацію постраждалих.

Нині в будинку на Перемозі вже завершили інструментальне обстеження. У вцілілій частині тривають відновлювальні роботи. Там замінили вже близько тисячі вікон.