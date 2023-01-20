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Філатов розповів про допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару по будинку в Дніпрі

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П'ятниця 20 січня 2023 19:30
Філатов розповів про допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару по будинку в Дніпрі Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив о необхідності максимально монетизувати допомогу всім постраждалим мешканцям багатоповерхівки на житломасиві Перемога. Їм виплатять до мільйона гривень за програмою міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Філатова в ефірі "Дніпро TV"

За його словами, мерія також консолідує зусилля з усіма, хто хоче надати цим людям грошову підтримку.

"Є обіцянка військової адміністрації додати ще по мільйону гривень. Далі у робочому порядку потрібно буде розробляти цей механізм. Бо це буде окрема субвенція може від обласного, а може і державного бюджету. Також до нас приєднується відповідальний бізнес та підприємці. І є пропозиції від наших міст-побратимів - Осаки, Кельна, Жиліни", - зазначив мер Дніпра.

Водночас нині у 118-му будинку на житломасиві Перемога вже розпочато інструментальне обстеження. Саме за його результатами стане відома остаточна кількість квартир, що не підлягають відновленню.

Коментуючи ці роботи, Філатов зауважив, що дав доручення намагатися максимально зберегти житло людей, однак стан будівлі такий, що до деяких квартир неможливо дістатися - адже у під’їздах зруйновано прольоти.

"За два тижні матимемо точну інформацію, скільки квартир доведеться демонтувати, і які виплати і кому ми направлятимемо", - сказав він.

Нагадаємо, трагедія у Дніпрі сталася 14 січня. Під час масованої атаки РФ одна з ракет, як стверджують військові, на кшталт Х-22 потрапила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Удар був настільки сильним, що один із прольотів будинку обвалився.

Як стало відомо, внаслідок атаки російських терористів 236 квартир було зруйновано так, що їх неможливо буде відновити.

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