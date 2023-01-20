Филатов рассказал о помощи пострадавшим в результате ракетного удара по дому в Днепре
Городской голова Днепра Борис Филатов заявил о необходимости максимально монетизировать помощь всем пострадавшим жителям многоэтажки на жилмассиве Победа. Им выплатят до миллиона гривен по программе города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в эфире "Дніпро TV".
По его словам, мэрия также консолидирует усилия со всеми, кто хочет предоставить этим людям финансовую поддержку.
"Есть обещание военной администрации добавить еще по миллиону гривен. Дальше в рабочем порядке нужно будет разрабатывать этот механизм. Потому что это будет отдельная субвенция может от областного, а может и государственного бюджета. Также к нам присоединяется ответственный бизнес и предприниматели. И есть предложения от наших городов-побратимов - Осаки, Кельна, Жилины", - отметил мэр Днепра.
В настоящее время в 118-м доме на жилмассиве Победа уже начато инструментальное обследование. Именно по его результатам станет известно окончательное количество не подлежащих восстановлению квартир.
Комментируя эти работы, Филатов отметил, что дал поручение пытаться максимально сохранить жилье людей, однако состояние здания таково, что до некоторых квартир невозможно добраться - ведь в подъездах разрушены пролеты.
"За две недели будем иметь точную информацию, сколько квартир придется демонтировать, и какие выплаты и кому мы будем направлять", - сказал он.
Напомним, трагедия в Днепре произошла 14 января. Во время массированной атаки РФ одна из ракет, как утверждают военные, типа Х-22 попала в жилую многоэтажку в Днепре. Удар был настолько сильным, что один из пролетов дома рухнул.
Как стало известно, в результате атаки российских террористов 236 квартир были разрушены так, что их невозможно будет восстановить.
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