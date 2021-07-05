Филатов рассказал о деталях визита в Днепр врачей из США

В этом году Днепр станет центром уникального медицинского опыта. В сентябре в город впервые приедут специалисты международной клиники Doctors Collaborating to Help Children ("Врачи объединяются для помощи детям") во главе с Геннадием Фузайловым - профессором Гарвардской медицинской школы и врачом клиники Massachusetts General Hospital.

По его словам, во время работы в Днепре с 12 по 19 сентября иностранные специалисты ежедневно будут проводить сверхсложные операции.

Команда врачей из разных штатов Америки подарит шанс на полноценную жизнь 35 украинским детям в возрасте от нескольких месяцев, которые имеют тяжелые последствия ожоговых травм (рубцовые деформации), а также врожденные патологии развития рук.

"Я благодарен городу и области за то, что они поддержали предложение нас принять. Подготовка к этому приезду отличается. Осмотр детей будет происходить через различные платформы (онлайн, - ред.). Потом-сразу на операцию. Всех больных мы не можем принимать за распространения вируса. Но мы хотим осмотреть как можно больше пациентов", - сообщил профессор Гарвардской медицинской школы.

По его словам, помимо непосредственного лечения маленьких пациентов, важным фактором этой миссии будет взаимодействие врачей разных стран и совместная работа.

"Наши американские коллеги проведут так называемый мастер-класс для наших отечественных врачей. Они смогут перенять опыт и использовать его в дальнейшем. Поэтому эта миссия имеет две цели. Лечение детей со всей страны и обмен бесценным опытом", - добавил Борис Филатов.

Бесплатное лечение и реабилитацию дети будут проходить в Днепропетровской областной детской клинической больнице.

"Это сверхважное событие, которое планируется. Я уверен, что многие дети будут также с востока страны", - отметил первый заместитель председателя ОГА Владимир Орлов.

В больнице уже подготовили отдельный этаж, где есть все необходимое. Зарегистрироваться для прохождения лечения нужно в течение месяца.