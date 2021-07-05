Філатов розповів про деталі візиту до Дніпра лікарів зі США

Цього року Дніпро стане центром унікального медичного досвіду. У вересні до міста вперше приїдуть фахівці міжнародної клініки Doctors Collaborating to Help Children ("Лікарі об’єднуються для допомоги дітям") на чолі з Геннадієм Фузайловим - професором Гарвардськоі медичної школи та лікарем клініки Massachusetts General Hospital.

За його словами, під час роботи у Дніпрі з 12 по 19 вересня іноземні фахівці щодня проводитимуть надскладні операції.

Команда лікарів із різних штатів Америки подарує шанс на повноцінне життя 35 українським дітям віком від кількох місяців, які мають тяжкі наслідки опікових травм (рубцеві деформації), а також вроджені патології розвитку рук.

"Я вдячний місту та області за те, що вони підтримали пропозицію нас прийняти. Підготовка до цього приїзду відрізняється. Огляд дітей відбуватиметься через різні платформи (онлайн, - ред.). Потім - одразу на операцію. Всіх хворих ми не можемо приймати через розповсюдження вірусу. Та ми хочемо оглянути якомога більше пацієнтів", - повідомив професор Гарвардської медичної школи.

За його словами, крім безпосереднього лікування маленьких пацієнтів, важливим фактором цієї місії буде взаємодія лікарів різних країн і спільна робота.

"Наші американські колеги проведуть так званий майстер-клас для наших, вітчизняних лікарів. Вони зможуть перейняти досвід і використовувати його надалі. Тому ця місія має дві цілі. Лікування дітей з усієї країни та обмін безцінним досвідом", - додав Борис Філатов.

Безкоштовне лікування та реабілітацію діти проходитимуть у Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні.

"Це надважлива подія, яка планується. Я впевнений, що багато дітей будуть також зі сходу країни", - зазначив перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

У лікарні вже підготували окремий поверх, де є все необхідне. Зареєструватися для проходження лікування потрібно протягом місяця.