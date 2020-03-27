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Филатов призвал власть прислушиваться к местному самоуправлению в борьбе с коронавирусом

Новости » Политика     27.03.2020 - 17:41
Филатов призвал власть прислушиваться к местному самоуправлению в борьбе с коронавирусом
Фото: Борис Филатов (УНИАН)

По мнению Филатова, именно города стоят на передовой борьбе со смертельным вирусом

Лидеры местного самоуправления по всей стране должны объединить усилия и вместе противодействовать не только эпидемии коронавируса, но и другим вызовам. Об этом заявил в видеообращении мэр Днепра Борис Филатов, передает РБК-Украина.

Так, городской голова отметил, что перед смертельной болезнью равны все, но сильное местное самоуправление может спасти страну в сложное время и стать залогом успеха ее будущего развития.

"У власти в стране нет иммунитета и к сложным вызовам. Мы наблюдаем судорожные попытки спасти ситуацию. Однако эпидемия, пришедшая - наша общая беда. Я обращаюсь к правительству, к власти: местное самоуправление готово поддерживать эту борьбу, но вы должны с нами советоваться, прислушиваться к нам. Потому что именно города стоят на передовой борьбе со смертельным вирусом. Из кабинетов на Банковой или на Грушевского и с маленькой мэрии районного центра картина мира выглядит по-разному", - отметил Филатов.

Напомним, как сообщили в Центре общественного здоровья, всего по состоянию на 27 марта в Украине лабораторно подтверждены 218 случаев COVID-19. Сейчас новые случаи верифицируют.

Из-за карантина в Днепре сессию горсовета провели на парковке возле здания мэрии, дальнейшие заседания будут проводиться удаленно.

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