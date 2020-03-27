ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Філатов закликав владу прислухатися до місцевому самоврядуванню в боротьбі з коронавірусом

Новини » Політика     27.03.2020 - 17:41
Філатов закликав владу прислухатися до місцевому самоврядуванню в боротьбі з коронавірусом
Фото: Борис Філатов (УНІАН)

На думку Філатова, саме міста стоять на передовій боротьби зі смертельним вірусом

Лідери місцевого самоврядування по всій країні повинні об'єднати зусилля і разом протидіяти не тільки епідемії коронавірусу, але й іншим викликам. Про це заявив у відеозверненні мер Дніпра Борис Філатов, передає РБК-Україна.

Так, міський голова зазначив, що перед смертельною хворобою рівні всі, але сильне місцеве самоврядування може врятувати країну у важкий час і стати запорукою успіху її майбутнього розвитку.

"У влади в країні немає імунітету і до складним викликам. Ми спостерігаємо судомні спроби врятувати ситуацію. Однак епідемія, яка прийшла - наша спільна біда. Я звертаюся до уряду, до влади: місцеве самоврядування готове підтримувати цю боротьбу, але ви повинні з нами радитися, прислухатися до нас. Тому що саме міста стоять на передовій боротьби зі смертельним вірусом. З кабінетів на Банковій чи на Грушевського і з маленькою мерії районного центру картина світу виглядає по-різному", - зазначив Філатов.

Нагадаємо, як повідомили у Центрі громадського здоров'я, всього станом на 27 березня в Україні лабораторно підтверджені 218 випадків COVID-19.

Через карантин в Дніпрі сесію міськради провели на парковці біля будівлі мерії, подальші засідання будуть проводитися дистанційно.

У Раді з'явився текст законопроекту щодо забезпечення лікування коронавірусу Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 27 березня
Новини України ФК ДніпроКоронавірусБорис Філатов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся