Філатов закликав владу прислухатися до місцевому самоврядуванню в боротьбі з коронавірусом

Фото: Борис Філатов (УНІАН)

На думку Філатова, саме міста стоять на передовій боротьби зі смертельним вірусом

Лідери місцевого самоврядування по всій країні повинні об'єднати зусилля і разом протидіяти не тільки епідемії коронавірусу, але й іншим викликам. Про це заявив у відеозверненні мер Дніпра Борис Філатов, передає РБК-Україна.

Так, міський голова зазначив, що перед смертельною хворобою рівні всі, але сильне місцеве самоврядування може врятувати країну у важкий час і стати запорукою успіху її майбутнього розвитку.

"У влади в країні немає імунітету і до складним викликам. Ми спостерігаємо судомні спроби врятувати ситуацію. Однак епідемія, яка прийшла - наша спільна біда. Я звертаюся до уряду, до влади: місцеве самоврядування готове підтримувати цю боротьбу, але ви повинні з нами радитися, прислухатися до нас. Тому що саме міста стоять на передовій боротьби зі смертельним вірусом. З кабінетів на Банковій чи на Грушевського і з маленькою мерії районного центру картина світу виглядає по-різному", - зазначив Філатов.

Нагадаємо, як повідомили у Центрі громадського здоров'я, всього станом на 27 березня в Україні лабораторно підтверджені 218 випадків COVID-19.

Через карантин в Дніпрі сесію міськради провели на парковці біля будівлі мерії, подальші засідання будуть проводитися дистанційно.