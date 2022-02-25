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Филатов призвал днепрян сохранять спокойствие

Автор: Наталия Гурковская

В Днепре депутаты всех фракций, партий и групп публично отказались от противоречий между собой и объединяют усилия, объявив мораторий на выяснение отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"В городском совете больше нет фракций, партий и групп. Мы все - ваши представители. Поэтому читаем только сообщения от депутатов горсовета и из других официальных источников. Доверяем только своим народным избранникам - независимо от партийной принадлежности", - написал Филатов.

Также, по его словам, в ближайшее время будут обнародованы реквизиты для помощи теробороне.

Ожидается, что это будет три банковских счета: официальный Фонд обороны и Фонд солидарности.

Комментируя ситуацию с бомбоубежищами и укрытиями, Филатов призвал горожан сохранять спокойствие, ведь сейчас речь не идет об обстрелах общественных объектов.

В то же время укрытие готовят, а департаменту жилищно-коммунального хозяйства мэрии дадут инструкции вывесить на каждом подвале ключ и мобильный телефон ответственного.

Напомним, ранее стало известно, что российская бронетехника двинулась в сторону Киева и Нежина с черниговского направления.

А мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица вступила в фазу обороны.

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ДнепрБорис Филатов