RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Філатов закликав дніпрян зберігати спокій

Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі депутати всіх фракцій, партій і груп публічно відмовилися від протиріч між собою та об’єднують зусилля, оголосивши мораторій на з’ясування стосунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"У міській раді більше немає фракцій, партій та груп. Ми всі - ваші представники. Тож читаємо лише повідомлення від депутатів міськради та з інших офіційних джерел. Довіряємо лише своїм народним обранцям - незалежно від партійної приналежності", - написав Філатов.

Також, за його словами, найближчим часом буде оприлюднено реквізити для допомоги теробороні.

Очікується, що це буде три банківські рахунки: офіційний, Фонд оборони та Фонд солідарність.

Коментуючи ситуацію з бомбосховищами та укриттями, Філатов закликав містян зберігати спокій, адже нині не йдеться про обстріли громадських об’єктів.

Водночас укриття готують, а департаменту житлово-комунального господарства мерії дадуть інструкції вивісити на кожному підвалі ключ та мобільний телефон відповідального.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська бронетехніка рушила в бік Києва і Ніжина з чернігівського напрямку.

А мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця вступила у фазу оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроБорис Філатов