ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Филатов призвал днепрян сохранять спокойствие и голову "холодной"

Новина українською →
Днепр, Среда 23 февраля 2022 12:30
Филатов призвал днепрян сохранять спокойствие и голову "холодной" Фото: мэр Днепра Борис Филатов (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Независимо от политических взглядов и предпочтений депутаты всех фракций и общественность демонстрируют единство, а те, кто будет расшатывать ситуацию в Днепре, получат жесткий отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Днепра Бориса Филатова во время его обращения на сессии горсовета 23 февраля.

Свою речь Филатов произнес на русском, подчеркивая, что ни в Днепре, ни где-либо в Украине, русскоязычные не нуждаются ни в защите, ни в помощи России. По его словам, у тех, кто считает иначе, сейчас есть лучший из поводов, чтобы это переосмыслить.

"Мы никому не отдадим то, что мы создали. Город наших надежд. Город будущего наших детей. Город, который, как и вся наша страна, хочет мира, но готов защищать себя и своих людей", - подчеркнул мэр Днепра.

По его словам, пережив 2014 год, Днепр стал сильнее и научился жить холодным умом.

Филатов также отметил, что Днепр будет жить привычной жизнью и будет развиваться дальше - как часть сильной и независимой Украины.

"Мы спокойно завершим отопительный сезон. Коммунальные службы, все, кто делает город чистым и светлым, работают как всегда. Никаких изменений для школ и детских садов. Город будет продолжать все свои начинания - строить новые спортзалы и пищеблоки, ремонтировать дороги и амбулатории, оборудовать парки, скверы и стадионы", - сказал он.

Как сообщалось, в среду, 16 февраля, состоялось итоговое заседание Общественного совета при Днепровском горсовете. На нем подвели итоги работы в 2021 году, и утвердили планы на 2022-й год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр
NEWS
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина