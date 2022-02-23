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Філатов закликав дніпрян зберігати спокій та голову "холодною"

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Дніпро, Середа 23 лютого 2022 12:30
Філатов закликав дніпрян зберігати спокій та голову "холодною" Фото: мер Дніпра Борис Філатов (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Незалежно від політичних поглядів і вподобань, депутати всіх фракцій та громадськість демонструють єдність, а ті, хто розхитуватиме ситуацію в Дніпрі, отримають жорстку відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Дніпра Бориса Філатова під час його звернення на сесії міськради 23 лютого.

Свою промову Філатов виголосив російською, підкреслюючи, що ані в Дніпрі, ані будь-де в Україні, російськомовні не потребують ані захисту, ані допомоги Росії. За його словами, ті, хто вважає інакше, зараз мають найкращу нагоду, щоб це переосмислити.

"Ми нікому не віддамо те, що ми створили. Місто наших надій. Місто майбутнього наших дітей. Місто, яке, як і вся наша країна, хоче миру, але готове захищати себе та своїх людей", - наголосив мер Дніпра.

За його словами, переживши 2014 рік, Дніпро став сильнішим та навчився жити холодним розумом.

Філатов також зауважив, що Дніпро житиме звичним життям і розвиватиметься далі - як частина сильної та незалежної України.

"Ми спокійно завершимо опалювальний сезон. Комунальні служби, всі, хто робить місто чистим та світлим, працюють як завжди. Жодних змін для шкіл та дитячих садків. Місто продовжуватиме всі свої починання - будувати нові спортзали та харчоблоки, ремонтувати дороги та амбулаторії, обладнувати парки, сквери та стадіони", - сказав він.

Як повідомлялося, у середу, 16 лютого, відбулося підсумкове засідання Громадської ради при Дніпровській міськраді. На ньому підбили підсумки роботи у 2021 році, та затвердили плани на 2022-й рік.

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