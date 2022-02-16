Общественный совет при Днепровском горсовете провел итоговое заседание

В среду, 16 февраля, состоялось итоговое заседание Общественного совета при Днепровском горсовете. На нем подвели итоги работы в 2021 году, и утвердили планы на 2022-й год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

На заседание пришел и городской голова Днепра Борис Филатов, чтобы поблагодарить членов совета за плодотворную работу в течение этих лет.

"Я очень благодарен вам за работу. Общественный совет в этом составе смог наделить этот совещательный орган новым содержанием", - сказал он.

В свою очередь председатель Общественного совета при Днепровском городском совете Геннадий Корбан рассказал о важных воплощенных проектах.

"Было сделано очень многое по всем направлениям. Могу выделить работу над доступностью городского пространства для маломобильных групп населения: в больницах, школах, социальных центрах. Наша цель - по всему городу ввести эти правила, которые уже утверждены на законодательном уровне. Также благодаря нашим усилиям в Днепре стало доступно внешкольное образование для детей с инвалидностью, кроме того, немало было сделано и в социальном направлении: в частности, благодаря сотрудничеству профильного комитета Общественного совета и департамента горсовета в Днепре была открыта кризисная комната для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Главное, что жители Днепра довольны нашей работой", - отчитался он.

По мнению главы комитета по развитию общины и местного самоуправления при Общественном совете Станислава Жолудева, результат работы этого состава совета - пример для всей Украины, как могут сотрудничать общественность, власть и жители города.

Теперь Общественный совет ждет учредительное собрание, где будет утвержден новый состав консультативно-совещательного органа.