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Общественный совет при Днепровском горсовете провел итоговое заседание

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Днепр, Среда 16 февраля 2022 15:52
Общественный совет при Днепровском горсовете провел итоговое заседание Фото: общественный совет при Днепровском горсовете провел итоговое заседание (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 16 февраля, состоялось итоговое заседание Общественного совета при Днепровском горсовете. На нем подвели итоги работы в 2021 году, и утвердили планы на 2022-й год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

На заседание пришел и городской голова Днепра Борис Филатов, чтобы поблагодарить членов совета за плодотворную работу в течение этих лет.

"Я очень благодарен вам за работу. Общественный совет в этом составе смог наделить этот совещательный орган новым содержанием", - сказал он.

В свою очередь председатель Общественного совета при Днепровском городском совете Геннадий Корбан рассказал о важных воплощенных проектах.

"Было сделано очень многое по всем направлениям. Могу выделить работу над доступностью городского пространства для маломобильных групп населения: в больницах, школах, социальных центрах. Наша цель - по всему городу ввести эти правила, которые уже утверждены на законодательном уровне. Также благодаря нашим усилиям в Днепре стало доступно внешкольное образование для детей с инвалидностью, кроме того, немало было сделано и в социальном направлении: в частности, благодаря сотрудничеству профильного комитета Общественного совета и департамента горсовета в Днепре была открыта кризисная комната для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Главное, что жители Днепра довольны нашей работой", - отчитался он.

По мнению главы комитета по развитию общины и местного самоуправления при Общественном совете Станислава Жолудева, результат работы этого состава совета - пример для всей Украины, как могут сотрудничать общественность, власть и жители города.

Теперь Общественный совет ждет учредительное собрание, где будет утвержден новый состав консультативно-совещательного органа.

Как сообщалось, в Днепре будет создан городской Центр территориальной обороны. Это позволит наладить системную работу органов обороны и безопасности города, военных и гражданских властей.

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