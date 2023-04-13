Філатов показав рекордну партію техніки, яку Дніпро придбало для ЗСУ

За його словами, нині місто доправило на передову рекордну партію найнеобхіднішого устаткування. Це близько 1,5 тис. різного приладдя для двадцяти п’яти військових частин.

"Як ми анонсували вчора, Дніпро видав нашим оборонцям рекордну суму обладнання на загальну суму 100 млн грн. Ми придбали 300 дронів, зокрема, ударні дрони, "нічники", тепловізори, все обладнання, яке конче потрібно зараз на фронті, і яке замовляють наші бійці", - сказав Філатов.

Він також подякував всім містянам і наголосив, що місто і надалі системно забезпечуватиме українських оборонців.

Разом з цим, до нинішньої партії увійшли також 10 вантажівок і 5 маневрових пікапів.

Крім цього, у переліку відправленого багато комп’ютерної техніки, зарядні станції, акумулятори та те, що дозволить використовувати отримане приладдя за максимумом.