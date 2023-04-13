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Філатов показав рекордну партію техніки, яку Дніпро придбало для ЗСУ

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Дніпро продовжує забезпечувати бійців ЗСУ необхідними технікою та спорядженням. За час повномасштабної війни на різне оснащення, а також зведення оборонних споруд і субвенції військовим місто вже витратило майже 2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, нині місто доправило на передову рекордну партію найнеобхіднішого устаткування. Це близько 1,5 тис. різного приладдя для двадцяти п’яти військових частин.

"Як ми анонсували вчора, Дніпро видав нашим оборонцям рекордну суму обладнання на загальну суму 100 млн грн. Ми придбали 300 дронів, зокрема, ударні дрони, "нічники", тепловізори, все обладнання, яке конче потрібно зараз на фронті, і яке замовляють наші бійці", - сказав Філатов.

Він також подякував всім містянам і наголосив, що місто і надалі системно забезпечуватиме українських оборонців.

Разом з цим, до нинішньої партії увійшли також 10 вантажівок і 5 маневрових пікапів.

Крім цього, у переліку відправленого багато комп’ютерної техніки, зарядні станції, акумулятори та те, що дозволить використовувати отримане приладдя за максимумом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна розробила та застосувала в бою керовану артилерійську ракету з більшою дальністю дії та важчою боєголовкою, ніж хвалені боєприпаси керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS), наданих США та союзниками.

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