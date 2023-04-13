Филатов показал рекордную партию техники, которую Днепр приобрел для ВСУ

По его словам, сейчас город доставил на передовую рекордную партию самого необходимого оборудования. Это около 1,5 тыс. различных принадлежностей для двадцати пяти воинских частей.

"Как мы анонсировали вчера, Днепр выдал нашим защитникам рекордную сумму оборудования на общую сумму 100 млн грн. Мы приобрели 300 дронов, в частности, ударные дроны, "ночники", тепловизоры, все оборудование, которое нужно сейчас на фронте, и которое заказывают наши бойцы", - сказал Филатов.

Он также поблагодарил всех горожан и подчеркнул, что город и дальше будет системно обеспечивать украинских защитников.

Вместе с этим, в нынешнюю партию вошли также 10 грузовиков и 5 маневровых пикапов.

Кроме этого, в перечне отправленного много компьютерной техники, зарядные станции, аккумуляторы и то, что позволит использовать полученные принадлежности по максимуму.