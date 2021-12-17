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Филатов подписал меморандум с муниципалитетом Израиля о поддержке стартапов

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Днепр, Пятница 17 декабря 2021 10:42
Филатов подписал меморандум с муниципалитетом Израиля о поддержке стартапов Фото: Днепр стал участником совместной с Израилем программы поддержки стартапов (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Днепр первым среди городов страны подписал международный меморандум по израильско-украинской программе ускорения роста стартапов. Эта инициатива разработана специально для масштабирования международных израильско-украинских стартап-компаний и бизнес-проектов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

"Днепр - город талантливых людей, умеющих работать. Город бизнеса и инноваций. Здесь всегда ценят взаимовыгодное сотрудничество и открыты к новым возможностям", - сказал мэр Днепра Борис Филатов при подписании меморандума, которое проходило в Киеве во время крупного Украино-израильского инновационного саммита.

Общая программа создает новые возможности для израильско-украинских стартап-компаний. Ожидается, что это упростит разработчикам дальнейшее привлечение инвестиций и позволит быстрее выйти на международную арену.

"Это действительно первый случай такой коллаборации муниципалитетов на фоне технологий, новаторства и бизнеса. Мы, пожалуй, впервые создаем общую экосистему, предполагающую продвижение стартапов", - сказала директор департамента развития бизнеса муниципалитета Нетании (Израиль) Ирэна Лившиц.

Со своей стороны основательница и директор агентства "Глобальная Израильская инициатива" Алена Новгородская назвала этот проект стратегически важным: "Мы счастливы, что нашли в лице этих муниципалитетов надежных партнеров. У нас есть понимание того, что путь будет длительным (ведь проект является стратегически важным), но это - первые значительные шаги".

Как сообщалось, 25 ноября Днепр одним из первых в Украине подписал меморандум с государственным предприятием "Прозорро.Продажи" о сотрудничестве в построении в Украине прозрачной и эффективной системы реализации и аренды имущества и земельных участков.

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