В мэрии Днепра подписали меморандум с "Прозорро.Продажи"

25 ноября Днепр одним из первых в Украине подписал меморандум с государственным предприятием "Прозорро.Продажи" о сотрудничестве в построении в Украине прозрачной и эффективной системы реализации и аренды имущества и земельных участков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

"Прозорро.Продажи" - одна из самых эффективных ныне систем. Мы рады, что, подписав этот меморандум, Днепр стал одним из первых в практике, которая впоследствии распространится на всю страну. Днепр - открытый город, который стремится быть комфортным для своих жителей и ответственно относится к средствам городского бюджета", - сказал секретарь городского совета Днепра Александр Санжара.

Как отмечается в горсовете, сотрудничество позволит привлекать больше потенциальных инвесторов и повышать стоимость лотов на электронном аукционе.

"Мы хотим помочь всем научиться пользоваться этой системой, в которой проходят электронные аукционы, чтобы прозрачнее и эффективнее использовать коммунальное имущество. От этого жители получат новые рабочие места, ведь бизнес будет создавать новые объекты. Города будут получать больше денег в бюджет", - сообщил директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

Города-подписанты меморандума также будут получать пространные консультации специалистов "Прозорро.Продажи". В частности, в проведении тренинга помогает Ассоциация городов Украины.