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В мэрии Днепра подписали меморандум с "Прозорро.Продажи"

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Днепр, Четверг 25 ноября 2021 20:30
В мэрии Днепра подписали меморандум с "Прозорро.Продажи" Фото: в мэрии Днепра подписали меморандум с "Прозорро.Продажи" (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

25 ноября Днепр одним из первых в Украине подписал меморандум с государственным предприятием "Прозорро.Продажи" о сотрудничестве в построении в Украине прозрачной и эффективной системы реализации и аренды имущества и земельных участков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

"Прозорро.Продажи" - одна из самых эффективных ныне систем. Мы рады, что, подписав этот меморандум, Днепр стал одним из первых в практике, которая впоследствии распространится на всю страну. Днепр - открытый город, который стремится быть комфортным для своих жителей и ответственно относится к средствам городского бюджета", - сказал секретарь городского совета Днепра Александр Санжара.

В мэрии Днепра подписали меморандум с &quot;Прозорро.Продажи&quot;

Как отмечается в горсовете, сотрудничество позволит привлекать больше потенциальных инвесторов и повышать стоимость лотов на электронном аукционе.

"Мы хотим помочь всем научиться пользоваться этой системой, в которой проходят электронные аукционы, чтобы прозрачнее и эффективнее использовать коммунальное имущество. От этого жители получат новые рабочие места, ведь бизнес будет создавать новые объекты. Города будут получать больше денег в бюджет", - сообщил директор ГП "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

В мэрии Днепра подписали меморандум с &quot;Прозорро.Продажи&quot;

Города-подписанты меморандума также будут получать пространные консультации специалистов "Прозорро.Продажи". В частности, в проведении тренинга помогает Ассоциация городов Украины.

Как сообщалось, ранее мэрия Днепра подписала меморандум с общественной организацией "ААЦ "Львовский регуляторный хаб".

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