Філатов підписав меморандум з муніципалітетом Ізраїлю про підтримку стартапів

Дніпро першим серед міст країни підписав міжнародний меморандум за ізраїльсько-українською програмою прискорення зростання стартапів. Ця ініціатива розроблена спеціально для масштабування міжнародних ізраїльсько-українських стартап-компаній та бізнес-проектів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.

"Дніпро - місто талановитих людей, які вміють працювати. Місто бізнесу та інновацій. Тут завжди цінують взаємовигідну співпрацю та відкриті до нових можливостей", - сказав мер Дніпра Борис Філатов при підписанні меморандуму, яке проходило у Києві під час великого Україно-ізраїльського інноваційного саміту.

Загалом спільна програма створює нові можливості для ізраїльсько-українських стартап-компаній. Очікується, що це також спростить розробникам подальше залучення інвестицій та дозволить швидше вийти на міжнародну арену.

"Це дійсно перший випадок такої колаборації муніципалітетів на тлі технологій, новаторства та бізнесу. Ми, мабуть, уперше створюємо спільну екосистему, яка передбачає просування стартапів", - сказала директор департаменту розвитку бізнесу муніципалітету Нетанії (Ізраїль) Ірена Лівшиц.

Зі свого боку засновниця та директорка агенції "Глобальна Ізраїльська ініціатива" Альона Новгородська назвала цей проект стратегічно важливим: "Ми щасливі, що знайшли в особі цих муніципалітетів надійних партнерів. У нас є розуміння того, що шлях буде тривалим (адже проєкт є стратегічно важливим), та це - перші значні кроки".