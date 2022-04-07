ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Филатов объяснил призыв к эвакуации: с таким наплывом людей Днепр может не справиться

Новина українською →
Днепр, Четверг 07 апреля 2022 16:16
Филатов объяснил призыв к эвакуации: с таким наплывом людей Днепр может не справиться Фото: мэр Днепра Борис Филатов (facebook.com/filatovborys)
Автор: Наталья Юрченко

Городской глава Днепра Борис Филатов объяснил свой призыв об эвакуации. Он отметил, что Днепр может не справиться с количеством людей, которое прибывает в город с востока Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.

Он объяснил, что еще с начала войны призывал женщин, детей и пенсионеров выехать в более безопасные места. Также мэр отметил, что Днепр принимает всех эвакуированных из Луганской, Донецкой и Харьковской областей. В связи с этим город может не справиться с нагрузкой.

"Мы, как транзитный гуманитарный хаб, готовы помогать всем, кто приехал к нам из Харьковской области, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться. Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть еще область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь", - отметил Филатов.

Напомним, Борис Филатов на брифинге 7 апреля обратился к женщинам, детям и пенсионерам с просьбой эвакуироваться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Война России против Украины Днепр Борис Филатов
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители
Виталий НосачФотокорреспондент Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители