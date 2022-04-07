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Філатов пояснив заклик до евакуації: з таким напливом людей Дніпро може не впоратися

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Дніпро, Четвер 07 квітня 2022 16:16
Філатов пояснив заклик до евакуації: з таким напливом людей Дніпро може не впоратися Фото: мер Дніпра Борис Філатов (facebook.com/filatovborys)
Автор: Наталія Юрченко

Міський голова Дніпра Борис Філатов пояснив свій заклик про евакуацію. Він зазначив, що Дніпро може не впоратися з кількістю людей, яка прибуває в місто зі сходу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філатова в Facebook.

Він пояснив, що ще з початку війни закликав жінок, дітей і пенсіонерів виїхати у більш безпечні місця. Також мер зазначив, що Дніпро приймає всіх евакуйованих з Луганської, Донецької та Харківської областей. У зв'язку з цим місто може не впоратися з навантаженням.

"Ми, як транзитний гуманітарний хаб, готові допомагати всім, хто приїхав до нас з Харківської області, Донбасу і Приазов'я, але я чесно звернувся до всіх біженців, що з таким напливом людей Дніпро може не впоратися. Безумовно, найзручніше знаходиться в мільйонному обласному центрі, але є ще область, інші регіони України, де також готові надавати допомогу", - зазначив Філатов.

Нагадаємо, Борис Філатов на брифінгу 7 квітня звернувся до жінок, дітей та пенсіонерів з проханням евакуюватися.

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